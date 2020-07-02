Президент Беларуси: когда мы видим, что потомки рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась

Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно оно проходит под сводами Дворца Республики и открывает череду официальных мероприятий в честь главного государственного праздника нашей страны. Александр Лукашенко: «Все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей» Белорусы не стали нацией коллаборационистов даже в годы оккупации, белорусы стали нацией героев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что в далеком 45-м белорусский народ отстоял свою независимость с оружием в руках, - это серьезный аргумент против любого вмешательства в жизнь страны. Но сегодня мало подхватить историческое знамя Победы отцов и дедов, гордо пронести его и передать детям. Настало время защитить честь знамени победителей. Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война, к сожалению, не закончилась. Она продолжается в культурной, информационной, политической, экономической сферах. В братской нам стране даже перешла в горячую фазу. А спустя время, уже в бывших республиках СССР привело к расколу в обществе.