Александр Лукашенко: «Все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей»

Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно оно проходит под сводами Дворца Республики и открывает череду официальных мероприятий в честь главного государственного праздника нашей страны. Среди приглашенных – известные и заслуженные люди, руководители различных ведомств и предприятий, парламентарии, представители молодежи, и конечно, ветераны. Их подвиг Беларусь помнит и гордится.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Великая Отечественная война стала войной за жизнь, за само существование нации, войной за место белорусов в истории, за место молодой советской республики на карте мира.

Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Эти ценности могли быть потеряны навсегда, но были обретены в день освобождения нашей столицы – города Минска.

С тех пор сменилось почти четыре поколения белорусов. Но память о героях, которые подарили нам будущее, живет в наших сердцах. В ней много боли, но еще больше гордости. В ней осознание, что все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей.

Осознание того, что наши предки были велики людьми – это то, что дает каждому новому поколению чувство самодостаточности и гордости за свое происхождение, делает нацию сильной и независимой.

Именно героические события прошлого формируют национальную идентичность народа и объединяют его.