«Очень много интересных идей мы почерпнули от них». Наталья Кочанова поздравила Молодёжный парламент с началом работы

Новости Беларуси. Первый Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начал работу в Минске. В него вошли 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые парламентарии не упустили возможности задать вопросы спикеру. Беседа длилась два часа. Подняли самые разные темы. Говорили о работе молодежных организаций, о развитии СМИ, о туристическом потенциале страны. Несмотря на юный возраст, отдельно ребята остановились на семейных ценностях и важности сохранения памяти о подвиге воинов Великой Отечественной войны. Поступили сегодня и первые предложения от Молодежного парламента.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Великолепная такая встреча, но с молодежью всегда интересно встречаться. Здесь по-особенному, потому что это практически наши коллеги. Те молодые люди, которые будут работать в Молодежном совете, при парламенте нашем. Очень важна была эта встреча. Было очень много вопросов. Причем такие вопросы, которые показали, что ребята владеют серьезно ситуацией, которая происходит в нашей стране. Им небезразлично все, что происходит, и очень много интересных идей мы почерпнули уже от них.

Сегодня Молодежный парламент избрал председателя и его заместителя. Определился и состав Постоянных комиссий. Примечательно, что в совете юношей и девушек поровну.