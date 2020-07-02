Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

Новости Беларуси. На поиски вдохновения иногда уходят минуты. А порой процесс написания нового трека затягивается на дни и даже недели. Ирина далеко не профи в индустрии музыки. Но эта творческая жилка не дает покоя управделами Сидоровичского сельисполкома. В свободное от кабинетной работы время Ирина пишет стихи.

Ирина Куриленко, управляющая делами Сидоровичского сельского исполнительного комитета:

В принципе, да, с детства. Мне всегда нравилось писать стихи, песни. Но сейчас, с учетом специфики профессии, можно писать о деревне, новости района. Можно на какие-то шуточные темы писать, можно переводить в шутку что-то серьезное.

Когда слова для нового трека найдены, в дело вступает солист. Эту роль на себя взяла коллега, вернее, начальница Ирины – Светлана Пшеничная.

Ирина Куриленко:

Все говорят, что мы нашли друг друга. Мы с ней совершенно разные, но все-таки мы вместе. Это про нас. Мы с ней две противоположные девушки, женщины. Мы как пазлы сошлись: где-то дополняем друг друга, где-то останавливаем, где-то подгоняем – то, что нужно. Мой мобильный телефон, фонограмма, скачанная из интернета, моя фантазия, Елены Валерьевны голос. И вот, пожалуйста, все готово!

В багаже уже с десяток треков и два отснятых на мобильник клипа. Темы для новых синглов черпаются прямо из сельской жизни. Ирина Куриленко:

Мне бывает обидно, когда о деревне говорят с пренебрежением: «Деревня, колхоз». Это не так на самом деле. А ведь приезжаешь в деревню любую, не обязательно в нашу – тут эти бабушки в цветастых платочках, коровка, лужок, речка, лес, поле... Это же просто кладезь для творчества, для мыслей, для вдохновения. Вся наша белорусская земля такая.

Вот колосится поле, журчит криничка, сельские домики-близнецы. Места для съемок в родной деревне даже искать не нужно – вся красота рядом.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Тихонечко подсмотрю за творческим процессом, интересно же. Ведь прямо сейчас рождается очередной сингл формата Village Life. О чем? Да о простых вещах: о таком родном и близком, о живописной белорусской природе, о тех, кого любим и кто рядом.