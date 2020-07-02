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Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»

02 июля 2020 19:17
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Новости Беларуси. Беларусь будет следовать своим путем, чего бы ей это ни стоило. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно оно проходит под сводами Дворца Республики и открывает череду официальных мероприятий в честь главного государственного праздника нашей страны.

Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и я понимаю наших братьев и россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: мы просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы как братья жили и живем, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное мы сами заработаем.

Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»-4



С другой стороны, мы хотим, чтобы нами не понукали постоянно: вы же смотрите, вы не допустите того – этого, вы там выборы проведите как мы, никого не трогайте и так далее. Недавно отличились французы. Слушайте, им ли об этом говорить, когда еще «желтые майки и жилеты» с улиц не сошли? Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, надо пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда.

Александр Лукашенко: «Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять»-6

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# День Независимости # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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