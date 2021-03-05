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«Ночь кино» в Минске. Что покажут в кинотеатре «Ракета» с 6 на 7 марта?

05 марта 2021 14:51
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Новости Беларуси. Всю ночь напролет. В кинотеатре «Ракета» 6 марта можно будет насладиться ночным кинопоказом. Начнется он в 23:30, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Ночь кино» в Минске. Что покажут в кинотеатре «Ракета» с 6 на 7 марта?-1

Зрителей увлекут четыре яркие комедии, которые расскажут о влюбленных парах и веселых приключениях. Стоимость одного билета – 25 рублей. Их можно приобрести онлайн и в кассе кинотеатра.

# Кино # общество # Фотофакт

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