«Ночь кино» в Минске. Что покажут в кинотеатре «Ракета» с 6 на 7 марта?

Новости Беларуси. Всю ночь напролет. В кинотеатре «Ракета» 6 марта можно будет насладиться ночным кинопоказом. Начнется он в 23:30, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зрителей увлекут четыре яркие комедии, которые расскажут о влюбленных парах и веселых приключениях. Стоимость одного билета – 25 рублей. Их можно приобрести онлайн и в кассе кинотеатра.