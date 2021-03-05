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Президент Беларуси: к концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством

05 марта 2021 08:16
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Новости Беларуси. К концу пятилетки мотовелозавод должен стать современным, образцовым производством. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения завода.

Как сообщает БЕЛТА, главе государства был предложен вариант решения проблемных вопросов по накопившимся долговым обязательствам ОАО «Мотовело» и связанным с его ликвидацией. Президент в целом его одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа. При этом действовать оперативно, не теряя времени.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство.

Также Президент Беларуси требует по-хозяйски, по-народному подходить к развитию ОАО «Мотовело», где в настоящее время есть много незадействованных территорий.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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