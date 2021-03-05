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Будет решаться дальнейшая судьба предприятия. Александр Лукашенко 5 марта посетит «Мотовело»

05 марта 2021 07:35
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Новости Беларуси. Главу государства 5 марта ждут на минском мотовелозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производству велосипедов и мотоциклов в стране быть – такое однозначное решение Александр Лукашенко принял на недавнем совещании во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко: в числе лучших брендов нашей страны и мотовелозавод, его нельзя потерять

Будет решаться дальнейшая судьба предприятия. Александр Лукашенко 5 марта посетит «Мотовело»-1

5 марта будет решаться дальнейшая судьба предприятия. Заводу нужен комплексный бизнес-план и продукция высокого качества. Главное – «Мотовело» не грозит приватизация, коллектив сохранят.

Александр Лукашенко о мотовелозаводе: если кто-то думает, что мы продадим предприятие, на это даже не рассчитывайте

Будет решаться дальнейшая судьба предприятия. Александр Лукашенко 5 марта посетит «Мотовело»-4

На рассмотрение главы государства правительство представило несколько вариантов вывода производства из кризиса. Один из них – создание на заводе новой линии с прицелом на выпуск электротранспорта. Именно такая техника сегодня востребована на внешних рынках. Еще одна проблема – производственные площади. Завод строился с советским размахом. Территория предприятия – 25 гектаров. Но сборка техники – это всего один цех, остальное сдают в аренду. Задача – создать полноценную площадку с полным циклом производства.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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