Будет решаться дальнейшая судьба предприятия. Александр Лукашенко 5 марта посетит «Мотовело»

Новости Беларуси. Главу государства 5 марта ждут на минском мотовелозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производству велосипедов и мотоциклов в стране быть – такое однозначное решение Александр Лукашенко принял на недавнем совещании во Дворце Независимости.

На рассмотрение главы государства правительство представило несколько вариантов вывода производства из кризиса. Один из них – создание на заводе новой линии с прицелом на выпуск электротранспорта. Именно такая техника сегодня востребована на внешних рынках. Еще одна проблема – производственные площади. Завод строился с советским размахом. Территория предприятия – 25 гектаров. Но сборка техники – это всего один цех, остальное сдают в аренду. Задача – создать полноценную площадку с полным циклом производства.