Цены обещают доступные. Большой цветочный базар к 8 Марта открывается на Комаровке

Новости Беларуси. 5 марта в Минске в преддверии Международного женского дня откроется большой цветочный базар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговые ряды развернутся на Комаровском рынке, они будут работать в том числе и 8 марта. Цены обещают доступные. За тем, чтобы продавцы не завышали стоимость тюльпанов, гвоздик и роз, будут следить специалисты.

К слову, дополнительную торговлю цветами на открытых площадках с 5 марта организуют по всему городу. Более двухсот точек будут открыты в многолюдных местах – вблизи торговых объектов, школ, поликлиник, остановок общественного транспорта.