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Цены обещают доступные. Большой цветочный базар к 8 Марта открывается на Комаровке

05 марта 2021 07:38
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Новости Беларуси. 5 марта в Минске в преддверии Международного женского дня откроется большой цветочный базар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены обещают доступные. Большой цветочный базар к 8 Марта открывается на Комаровке-1

Торговые ряды развернутся на Комаровском рынке, они будут работать в том числе и 8 марта. Цены обещают доступные. За тем, чтобы продавцы не завышали стоимость тюльпанов, гвоздик и роз, будут следить специалисты.

Цены обещают доступные. Большой цветочный базар к 8 Марта открывается на Комаровке-4

К слову, дополнительную торговлю цветами на открытых площадках с 5 марта организуют по всему городу. Более двухсот точек будут открыты в многолюдных местах – вблизи торговых объектов, школ, поликлиник, остановок общественного транспорта.

Цены обещают доступные. Большой цветочный базар к 8 Марта открывается на Комаровке-7

В целом в преддверии праздника в магазины столицы поступят 50 тысяч роз и 170 тысяч тюльпанов. В 2021 году к празднику можно будет купить цветы белорусского производства восьми сортов, в том числе новинку – пионовидные тюльпаны.

# 8 Марта # общество # Фотофакт

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