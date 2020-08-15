Александр Лукашенко посетит МЗКТ: «Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы»

В первую очередь от трудовых коллективов наших промышленных гигантов зависит будущее Беларуси. Александр Лукашенко уже в понедельник, 17 августа, лично планирует посетить завод колесных тягачей, чтобы ответить на все вопросы, которые сейчас волнуют сотрудников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается работы экономики – наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте… Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего.

Поэтому надо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих. Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет.

Потерять хотят работу и предприятия – потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы. Понятны вопросы. В понедельник я буду на МЗКТ, на эти вопросы они услышат мой ответ.