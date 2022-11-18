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Гололедица и до -8°C. На выходных в Беларуси выпадет ещё больше снега

18 ноября 2022 08:10
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Новости Беларуси. Белорусская земля приобретает зимние краски. Во многих районах и сейчас идет снег. Смена погоды в Минске утром 18 ноября привела к 6-балльным пробкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гололедица и до -8°C. На выходных в Беларуси выпадет ещё больше снега-1

Перестроиться на холодный сезон заставляет и сегодняшний прогноз синоптиков: снег, гололедица и до -8 °C. Будет явно чувствоваться скорый приход календарной зимы и в предстоящие выходные. Ожидается увеличение снежного покрова. В Витебской области сейчас он самый большой в Сенно. Там толщина белого покрывала на земле уже 4 сантиметра.

Первый снег выпал в Беларуси! Посмотрите на эти зимние кадры.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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