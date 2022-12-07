Депутаты приняли в первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2023 год

Новости Беларуси. Бюджет Беларуси на 2023 год утвержден и полностью сохранит социальную направленность. Соответствующий законопроект 7 декабря приняли в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доходы определены на уровне 33 миллиардов 400 миллионов рублей. В приоритете финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер, направленных на повышение качества жизни, поддержку многодетных семей. Сформирован и резервный фонд для повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы.

Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Республиканский бюджет на 2023 год полностью обеспечивает стабильность и социальную защиту каждого человека. На социальную сферу выделено 117 % к оценке 2022-го, в том числе на здравоохранение – 116 %, на образование – 119 %, на физическую культуру, спорт, культуру и СМИ – 118 %, социальную политику – 116 %.

Внебюджетный государственный фонд социальной защиты на 2023 год сформирован с профицитом и составляет более 25 миллиардов рублей. 70 % пойдет на выплаты пенсий. Их в следующем году планируют повысить как минимум один раз. В рамках сессии депутаты Палаты представителей также рассмотрели законопроект по вопросам налогообложения. В 2023 году налог на прибыль повысят на 2 %, однако это повлечет увеличение размера инвестиционного вычета.

Петр Вабищевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если в текущем году у нас было 20 % на основные здания и сооружения и 40 % на оборудование и транспорт, то планируется, что на оборудование и транспорт вычет будет 50 %. То есть если организации свою прибыль будут вкладывать в модернизацию своего производства, то практически 50 % не будут облагаться никакими налогами.

Кроме того, за регионами остается право вводить налог на пересечение границы. Затем эти средства из бюджета направят на борьбу с последствиями пандемии.