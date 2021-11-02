Осенние Деды. 2 ноября в Беларуси вспоминают усопших

Новости Беларуси. В Беларуси ежегодно 2 ноября отмечается День памяти предков. В народе его называют Осенние Деды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции в день поминовения принято посещать кладбище и особым образом молиться за умерших: приводить в порядок могилы, убирать опавшие листья, подкрашивать памятники. На места захоронений приносят цветы, вспоминают добрые дела давно почивших. Погосты по всей стране подготовлены к массовому посещению в день поминания предков. На кладбищах будет организована работа персонала и спецтехники для оперативного вывоза мусора.