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Осенние Деды. 2 ноября в Беларуси вспоминают усопших

02 ноября 2021 06:26
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Новости Беларуси. В Беларуси ежегодно 2 ноября отмечается День памяти предков. В народе его называют Осенние Деды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенние Деды. 2 ноября в Беларуси вспоминают усопших-1

По традиции в день поминовения принято посещать кладбище и особым образом молиться за умерших: приводить в порядок могилы, убирать опавшие листья, подкрашивать памятники. На места захоронений приносят цветы, вспоминают добрые дела давно почивших. Погосты по всей стране подготовлены к массовому посещению в день поминания предков. На кладбищах будет организована работа персонала и спецтехники для оперативного вывоза мусора.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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