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Депутаты рассмотрят комментарии граждан к законопроекту по вопросам культуры. Что может измениться?

02 ноября 2021 06:23
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Новости Беларуси. Подведены итоги общественного обсуждения изменений в законы по вопросам культуры. 2 ноября эту тему рассмотрят депутаты. В заседании также примут участие руководители Министерства культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрят комментарии граждан к законопроекту по вопросам культуры. Что может измениться?-1

Обсуждение проводилось на правовом форуме Беларуси с 1 по 11 октября 2021 года. Участники могли направлять свои предложения и комментарии организаторам на адрес электронной почты. Проект закона предусматривает внесение изменений в Кодекс по нескольким направлениям: по вопросам охраны историко-культурного наследия, ввоза и вывоза культурных ценностей, организации и проведения культурных мероприятий и некоторым другим. Законопроектом предлагается закрепить полномочие по приданию статуса историко-культурных ценностей за одним регулятором – Министерством культуры. А всем государственным организациям – проводить культурно-зрелищные мероприятия в стране без получения специальных удостоверений.

# Парламент Беларуси # общество # Фотофакт

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