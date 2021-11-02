Депутаты рассмотрят комментарии граждан к законопроекту по вопросам культуры. Что может измениться?

Новости Беларуси. Подведены итоги общественного обсуждения изменений в законы по вопросам культуры. 2 ноября эту тему рассмотрят депутаты. В заседании также примут участие руководители Министерства культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждение проводилось на правовом форуме Беларуси с 1 по 11 октября 2021 года. Участники могли направлять свои предложения и комментарии организаторам на адрес электронной почты. Проект закона предусматривает внесение изменений в Кодекс по нескольким направлениям: по вопросам охраны историко-культурного наследия, ввоза и вывоза культурных ценностей, организации и проведения культурных мероприятий и некоторым другим. Законопроектом предлагается закрепить полномочие по приданию статуса историко-культурных ценностей за одним регулятором – Министерством культуры. А всем государственным организациям – проводить культурно-зрелищные мероприятия в стране без получения специальных удостоверений.