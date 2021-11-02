Скоро появятся в ТЦ, транспорте и школах. Смотрите, какие таблички разработал Минздрав

Новости Беларуси. «Спасибо-пожалуйста! Дзякуй-калі ласка!» Министерство здравоохранения подготовило информационный проект по профилактике коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Спасибо-пожалуйста! Дзякуй-калі ласка!» Министерство здравоохранения подготовило информационный проект по профилактике коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная фишка – персонифицированное обращение к каждому, просьба быть сознательным и благодарность за ответственное поведение.
Итак, скоро в торговых сетях, в транспорте, учреждениях образования, на предприятиях и организациях.