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Скоро появятся в ТЦ, транспорте и школах. Смотрите, какие таблички разработал Минздрав

02 ноября 2021 07:20
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Новости Беларуси. «Спасибо-пожалуйста! Дзякуй-калі ласка!» Министерство здравоохранения подготовило информационный проект по профилактике коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Скоро появятся в ТЦ, транспорте и школах. Смотрите, какие таблички разработал Минздрав-1

Главная фишка – персонифицированное обращение к каждому, просьба быть сознательным и благодарность за ответственное поведение.  

Скоро появятся в ТЦ, транспорте и школах. Смотрите, какие таблички разработал Минздрав-4

Итак, скоро в торговых сетях, в транспорте, учреждениях образования, на предприятиях и организациях.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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