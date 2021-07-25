Все документы можно заполнить в электронном виде. БГУИР усовершенствовал свою систему поступления

Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться. В БГУИР процесс поступления в 2021 году освежил TikTok. И местный конкурс видеороликов.

Анастасия Шаповалова, абитуриент БГУИР:

Я решила поступать в БГУИР еще в восьмом классе, когда только начала задумываться о выборе профессии. У меня было много знакомых, которые уже учатся или уже закончили БГУИР. И они очень хорошо отзывались о качестве образования, преподавателях, о том, что они после университета стали реально классными специалистами в IT-сфере. Я была подписана на соцсети университета, и когда я увидела конкурс, то решила поучаствовать, потому что я достаточно творческий человек.

Интернет-челлендж прошел под хэштегом «поступай как». За 15 секунд ребята изобретательно выразили желание стать айтишниками. Как итог – трое победителей, подарки с логотипом университета и особая встреча с ректором. Также БГУИР расширил перечень специальностей, увеличил цифры на дневную форму бюджета и для удобства усовершенствовал smart-окно.