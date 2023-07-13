«Престиж, масштаб, а денежки – потом». Узнали, как 14-летняя София Рустамова попала на детский конкурс «Витебск – 2023»

Пообщались в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь с представительницей детского конкурса «Витебск – 2023» от Беларуси Софией Рустамовой. Ольга Бурлакова, ведущая:

Поздравляем с первым днем! Как все прошло?

София Рустамова, представитель Беларуси на XXI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск – 2023»:

Прошло все замечательно. Я выступила здорово, по моему мнению. Набрала 66 баллов из 70 возможных, и я этому очень рада. Александр Меженный, ведущий:

Четыре держим в уме. Придержали, чтобы на второй день рвануло! Почему эта композиция была выбрана? Кто выбирал, кто помогал? Каким образом ты решила пойти на конкурс? София Рустамова:

В подборе песни и я принимала участие, и мои родители, в первую очередь педагоги, которые лучше всего знают краски моего голоса, преимущества, которые я могу показать и удивить жюри.

Ольга Бурлакова:

А мы можем рассказать, какую песню ты будешь исполнять на втором конкурсном дне? София Рустамова:

Конечно. Сегодня я буду исполнять песню «Окрыляй» из репертуара Ирины Дорофеевой. Только в немного новой аранжировке. Александр Меженный:

То есть немного лучше, чем оригинал? София Рустамова:

Ни в коем случае. Александр Меженный:

Твои конкуренты. Кого бы ты выделила или ты слушаешь только себя и не отвлекаешься на то, чтобы оценивать уровень других исполнителей?

София Рустамова:

Мы уже на «Славянском базаре», и здесь не может быть людей, которые плохо поют. Все сильны. Конечно, выиграть будет очень сложно, но надеюсь, что будет все очень здорово. Ольга Бурлакова:

Помимо того, что это конкурс песни, это же еще и фестиваль дружбы. Может, ты тогда выделишь ребят, с которыми у тебя сложилось дружеское общение, которыми ты восхитилась? Может, номер запомнился? София Рустамова:

Я готовилась очень упорно, поэтому даже на второй конкурсный день я не успела ни с кем познакомиться. Но я познакомилась с девочкой из Боснии и Герцеговины, она прекрасная вокалистка, очень круто поет.

Ольга Бурлакова:

Вот это серьезный человек. Соня, сколько тебе лет? София Рустамова:

14. Александр Меженный:

Я понимаю, что атмосфера за кулисами рабочая, все в своем амплуа, все рассчитывают забрать приз. Что тебя больше привлекает: Гран-при или первое место? Разница – это 3 000 и 5 000 условных единиц.