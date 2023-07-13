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«Престиж, масштаб, а денежки – потом». Узнали, как 14-летняя София Рустамова попала на детский конкурс «Витебск – 2023»

13 июля 2023 09:22
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Пообщались в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь с представительницей детского конкурса «Витебск – 2023» от Беларуси Софией Рустамовой.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Поздравляем с первым днем! Как все прошло?

«Престиж, масштаб, а денежки – потом». Узнали, как 14-летняя София Рустамова попала на детский конкурс «Витебск – 2023»-1

София Рустамова, представитель Беларуси на XXI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск – 2023»:
Прошло все замечательно. Я выступила здорово, по моему мнению. Набрала 66 баллов из 70 возможных, и я этому очень рада.

Александр Меженный, ведущий:
Четыре держим в уме. Придержали, чтобы на второй день рвануло! Почему эта композиция была выбрана? Кто выбирал, кто помогал? Каким образом ты решила пойти на конкурс?

София Рустамова:
В подборе песни и я принимала участие, и мои родители, в первую очередь педагоги, которые лучше всего знают краски моего голоса, преимущества, которые я могу показать и удивить жюри.

«Престиж, масштаб, а денежки – потом». Узнали, как 14-летняя София Рустамова попала на детский конкурс «Витебск – 2023»-4

Ольга Бурлакова:
А мы можем рассказать, какую песню ты будешь исполнять на втором конкурсном дне?

София Рустамова:
Конечно. Сегодня я буду исполнять песню «Окрыляй» из репертуара Ирины Дорофеевой. Только в немного новой аранжировке.

Александр Меженный:
То есть немного лучше, чем оригинал?

София Рустамова:
Ни в коем случае.

Александр Меженный:
Твои конкуренты. Кого бы ты выделила или ты слушаешь только себя и не отвлекаешься на то, чтобы оценивать уровень других исполнителей?

«Престиж, масштаб, а денежки – потом». Узнали, как 14-летняя София Рустамова попала на детский конкурс «Витебск – 2023»-7

София Рустамова:
Мы уже на «Славянском базаре», и здесь не может быть людей, которые плохо поют. Все сильны. Конечно, выиграть будет очень сложно, но надеюсь, что будет все очень здорово.

Ольга Бурлакова:
Помимо того, что это конкурс песни, это же еще и фестиваль дружбы. Может, ты тогда выделишь ребят, с которыми у тебя сложилось дружеское общение, которыми ты восхитилась? Может, номер запомнился?

София Рустамова:
Я готовилась очень упорно, поэтому даже на второй конкурсный день я не успела ни с кем познакомиться. Но я познакомилась с девочкой из Боснии и Герцеговины, она прекрасная вокалистка, очень круто поет.

«Престиж, масштаб, а денежки – потом». Узнали, как 14-летняя София Рустамова попала на детский конкурс «Витебск – 2023»-10

Ольга Бурлакова:
Вот это серьезный человек. Соня, сколько тебе лет?

София Рустамова:
14.

Александр Меженный:
Я понимаю, что атмосфера за кулисами рабочая, все в своем амплуа, все рассчитывают забрать приз. Что тебя больше привлекает: Гран-при или первое место? Разница – это 3 000 и 5 000 условных единиц.

«Престиж, масштаб, а денежки – потом». Узнали, как 14-летняя София Рустамова попала на детский конкурс «Витебск – 2023»-13

София Рустамова:
Искусство прежде всего. Я за Гран-при, потому что это престиж, масштаб, а денежки – потом.

Александр Меженный:
Цель должна быть: запись альбома, музыкальной композиции.

София Рустамова:
Конечно, написание новых песен. Все ради творчества.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Ольга Бурлакова # София Рустамова # Александр Меженный # Фотофакт

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