«Престиж, масштаб, а денежки – потом». Узнали, как 14-летняя София Рустамова попала на детский конкурс «Витебск – 2023»

Пообщались в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь с представительницей детского конкурса «Витебск – 2023» от Беларуси Софией Рустамовой.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Поздравляем с первым днем! Как все прошло?
Пообщались в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь с представительницей детского конкурса «Витебск – 2023» от Беларуси Софией Рустамовой.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Поздравляем с первым днем! Как все прошло?
София Рустамова, представитель Беларуси на XXI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск – 2023»:
Прошло все замечательно. Я выступила здорово, по моему мнению. Набрала 66 баллов из 70 возможных, и я этому очень рада.
Александр Меженный, ведущий:
Четыре держим в уме. Придержали, чтобы на второй день рвануло! Почему эта композиция была выбрана? Кто выбирал, кто помогал? Каким образом ты решила пойти на конкурс?
София Рустамова:
В подборе песни и я принимала участие, и мои родители, в первую очередь педагоги, которые лучше всего знают краски моего голоса, преимущества, которые я могу показать и удивить жюри.
Ольга Бурлакова:
А мы можем рассказать, какую песню ты будешь исполнять на втором конкурсном дне?
София Рустамова:
Конечно. Сегодня я буду исполнять песню «Окрыляй» из репертуара Ирины Дорофеевой. Только в немного новой аранжировке.
Александр Меженный:
То есть немного лучше, чем оригинал?
София Рустамова:
Ни в коем случае.
Александр Меженный:
Твои конкуренты. Кого бы ты выделила или ты слушаешь только себя и не отвлекаешься на то, чтобы оценивать уровень других исполнителей?
София Рустамова:
Мы уже на «Славянском базаре», и здесь не может быть людей, которые плохо поют. Все сильны. Конечно, выиграть будет очень сложно, но надеюсь, что будет все очень здорово.
Ольга Бурлакова:
Помимо того, что это конкурс песни, это же еще и фестиваль дружбы. Может, ты тогда выделишь ребят, с которыми у тебя сложилось дружеское общение, которыми ты восхитилась? Может, номер запомнился?
София Рустамова:
Я готовилась очень упорно, поэтому даже на второй конкурсный день я не успела ни с кем познакомиться. Но я познакомилась с девочкой из Боснии и Герцеговины, она прекрасная вокалистка, очень круто поет.
Ольга Бурлакова:
Вот это серьезный человек. Соня, сколько тебе лет?
София Рустамова:
14.
Александр Меженный:
Я понимаю, что атмосфера за кулисами рабочая, все в своем амплуа, все рассчитывают забрать приз. Что тебя больше привлекает: Гран-при или первое место? Разница – это 3 000 и 5 000 условных единиц.
София Рустамова:
Искусство прежде всего. Я за Гран-при, потому что это престиж, масштаб, а денежки – потом.
Александр Меженный:
Цель должна быть: запись альбома, музыкальной композиции.
София Рустамова:
Конечно, написание новых песен. Все ради творчества.