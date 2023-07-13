В Польше разместят склады с вооружением для солдат НАТО, чтобы упростить их переброску в страну

Североатлантический альянс готовится перебросить в Польшу 100 тысяч солдат. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, он уточнил, что это произойдет, только если возникнет такая необходимость. Например, при нападении с Востока. Чтобы этот контингент сразу мог вступить в бой, в Польше разместят склады с вооружением, которые будут постоянно пополняться.

По словам Дуды, переброска солдат без снаряжения и боеприпасов существенно ускорит процесс. К слову, этими складами будут пользоваться все страны восточного фланга НАТО. Добавим: сейчас в Польше находятся около 10 тысяч солдат Альянса, большинство из которых – военные США.