Представители культуры и здравоохранения Италии находятся с визитом в Беларуси

Дружба без границ. Начинается визит в Беларусь представителей системы здравоохранения и сферы культуры Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициировала его профильная комиссия Палаты представителей, чтобы укрепить дружественные связи между нашими странами.

Так, 13 июля обсудят наработки в оказании скорой медицинской помощи – круглый стол пройдет на базе столичной городской клинической больницы. А в субботу, 15 июля, у минской Ратуши серию стартовавших ранее концертов продолжит выступление популярного итальянского певца Рикардо Форези.

Артисты белорусской и итальянской эстрады вместе исполнят известные композиции. «Дружба без границ Беларусь – Италия» – проект Палаты представителей (Дом правительства, Минск – город), направленный на укрепление связей между нашими странами и народами. Он показывает открытость и готовность к диалогу на всех уровнях и на любые темы.