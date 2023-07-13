Минский аэропорт запустил чат-бот в Telegram, чтобы оперативно отвечать на вопросы

Новости Беларуси. Для удобства пассажиров. Получить необходимую информацию об авиарейсе станет проще. Национальный аэропорт Минск запустил в Telegram специальный чат-бот, который будет оперативно отвечать на вопросы по самым востребованным темам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетителям чата виртуальный помощник предложит несколько категорий: данные о рейсах, багаже, услугах и другие. Более конкретный запрос можно будет выбрать в меню, а бот пришлет ссылку с необходимой информацией. Новый сервис поможет разгрузить операторов справочной службы аэропорта и повысить качество обслуживания.