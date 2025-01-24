Пресс-секретарь Президента: мы на себе ощутили технологии из методички Шарпа, но и вакцина от них есть

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Игорь Позняк, СТВ:

Когда под прицелом целое государство и народы, то есть миллионы людей с их рабочими местами, домашним уютом, семьями, чистотой и спокойствием на улицах, то есть когда под прицелом все это, расстояние, с которого целится коварный противник, не имеет никакого значения. И в этом смысле настоящим оружием массового поражения становится вот это – самый обычный смартфон с целым набором привычных для нас мессенджеров. Как это работает и как это стреляет, мы уже проходили.