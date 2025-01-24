Пресс-секретарь Президента: мы на себе ощутили технологии из методички Шарпа, но и вакцина от них есть

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Игорь Позняк, СТВ:
Когда под прицелом целое государство и народы, то есть миллионы людей с их рабочими местами, домашним уютом, семьями, чистотой и спокойствием на улицах, то есть когда под прицелом все это, расстояние, с которого целится коварный противник, не имеет никакого значения.
И в этом смысле настоящим оружием массового поражения становится вот это – самый обычный смартфон с целым набором привычных для нас мессенджеров. Как это работает и как это стреляет, мы уже проходили.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Одно дело – обладать какими-то знаниями в теории, а совсем другое дело – ощутить это на себе и на практике. Мы все прекрасно знаем, что такое методичка Шарпа. Мы об этом рассказывали еще задолго до 2020 года, рассказывали на примере очень многих стран. Но каково это, почувствовать вот такое воздействие методично, по пунктам, совершенно просто по программе, ничего же такого специального на нас использовано не было… Но, как оказалось, теории недостаточно, к сожалению.
Именно поэтому эмоциональная раскачка работает очень легко и очень быстро. Мы это видели в те дни и в тот момент. Поэтому мы можем сказать, что на себе ощутили: все эти технологии работают. Но и вакцина от них тоже есть.