В Беларусь в конце апреля привезут экспресс-тесты на антитела к коронавирусу

Новости Беларуси. 25 лабораторий страны круглосуточно проводят тесты на выявление COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего с начала февраля таких исследований – почти 115 тысяч.

58 человек, к сожалению, спасти не удалось – у них помимо инфекции были и без того непростые хронические заболевания. К концу месяца в нашу страну привезут экспресс-тесты на антитела, их проверят, и тогда будет решён вопрос об их массовом использовании.

Об этом стало известно 22 апреля во время традиционного онлайн-брифинга специалистов Минздрава. Они просят не переоценивать диагностическое значение таких тестов. Наши врачи в лечении COVID-19 ориентируются на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. И наши методики уже доказали свою эффективность.

Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Минздрава Беларуси:

Каких-то особенностей, неожиданностей в течении данного заболевания в Республике Беларусь мы не наблюдаем. Это абсолютно предсказуемо и ожидаемо. Заболевание протекает обычно по тем же самым законам. И в настоящее время, наверное, рано еще оценивать момент, о котором сейчас идет речь, – о наличии пневмоний.

И еще. Я очень сдержанно отношусь к тем процентам, которые в настоящее время публикуются, в том числе и в зарубежной литературе. Все зависит от того объема выборки, от количества пациентов, которые наблюдаются, и как они наблюдаются.