В Белгидромете рассказали, как наблюдают за радиационным фоном в стране

О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».

О загрязнённых землях после аварии на ЧАЭС: «Это может быть хороший международный полигон для получения опыта»

Александр Коновальчик, начальник Белгидромета:

Сегодня, спустя более 30 лет после Чернобыльской аварии радиационная ситуация на загрязнённых территориях стабилизировалась. Идёт монотонное снижение доз облучения за счёт естественных физических процессов, ну и деятельности человека. Что касается Белгидромета, существующая на современном этапе сеть пунктов наблюдения, радиационного мониторинга, в основном, ориентирована на ранее обнаружение повышенных уровней радиационного загрязнения вследствие аварии на радиационных и ядерно-опасных объектах. Поскольку воздушные и водные среды являются наиболее динамичными, основное внимание уделяется естественному мониторингу атмосферного воздуха и поверхностных вод.

На территории нашей страны функционирует 41 пункт наблюдений, на котором ежедневно проводится замерение мощности дозы гамма-излучения, 25 пунктов наблюдения, на которых ведётся наблюдение за естественным выпадением из атмосферы. 10 пунктов наблюдения, расположенных в городах, на которых проводятся наблюдения за радиоактивным аэрозолями в приземном слое атмосферы.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Так радиацию мы практически победили?