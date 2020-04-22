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В Белгидромете рассказали, как наблюдают за радиационным фоном в стране

22 апреля 2020 14:13
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О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».

О загрязнённых землях после аварии на ЧАЭС: «Это может быть хороший международный полигон для получения опыта»

Александр Коновальчик, начальник Белгидромета:
Сегодня, спустя более 30 лет после Чернобыльской аварии радиационная ситуация на загрязнённых территориях стабилизировалась. Идёт монотонное снижение доз облучения за счёт естественных физических процессов, ну и деятельности человека. Что касается Белгидромета, существующая на современном этапе сеть пунктов наблюдения, радиационного мониторинга, в основном, ориентирована на ранее обнаружение повышенных уровней радиационного загрязнения вследствие аварии на радиационных и ядерно-опасных объектах. Поскольку воздушные и водные среды являются наиболее динамичными, основное внимание уделяется естественному мониторингу атмосферного воздуха и поверхностных вод.

На территории нашей страны функционирует 41 пункт наблюдений, на котором ежедневно проводится замерение мощности дозы гамма-излучения, 25 пунктов наблюдения, на которых ведётся наблюдение за естественным выпадением из атмосферы. 10 пунктов наблюдения, расположенных в городах, на которых проводятся наблюдения за радиоактивным аэрозолями в приземном слое атмосферы.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Так радиацию мы практически победили?

В Белгидромете рассказали, как наблюдают за радиационным фоном в стране -1

Александр Коновальчик:
Мы не победили, мы не можем её победить. На сегодняшний день можно сказать, что последствия Чернобыльской аварии носят долговременный характер и не могут быть преодолены одномоментно, относительно за такой небольшой срок, как 30 с лишним лет.

Чем угрожают Беларуси лесные пожары в Чернобыльской зоне? Какая ситуация сейчас на загрязнённых территориях? Смотрите 22 апреля в 20.30 на СТВ.

# Погода в Беларуси # общество # Александр Коновальчик

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