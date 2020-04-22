Минздрав просит на Радуницу не посещать кладбища и пожилых родственников

Новости Беларуси. В преддверие больших выходных и Радуницы особая просьба – воздержаться от посещения кладбищ, поездок по стране и особенно от посещения пожилых родственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:

Пожалуйста, мы просим обратить на это особое внимание, потому что кладбища есть всегда и они останутся, всегда вы найдете время для того, чтобы их посетить. Обязательно ограничьте свои контакты с вашими пожилыми родителями. В Беларусь в конце апреля привезут экспресс-тесты на антитела к коронавирусу