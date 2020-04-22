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Минздрав просит на Радуницу не посещать кладбища и пожилых родственников

22 апреля 2020 14:08
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Новости Беларуси. В преддверие больших выходных и Радуницы особая просьба – воздержаться от посещения кладбищ, поездок по стране и особенно от посещения пожилых родственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минздрав просит на Радуницу не посещать кладбища и пожилых родственников-1

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:
Пожалуйста, мы просим обратить на это особое внимание, потому что кладбища есть всегда и они останутся, всегда вы найдете время для того, чтобы их посетить. Обязательно ограничьте свои контакты с вашими пожилыми родителями.

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Минздрав просит на Радуницу не посещать кладбища и пожилых родственников-4

Медики просят белорусов внимательно относиться к своему здоровью. При недомоганиях и повышенной температуре обращаться к врачу, лучше вызывать его на дом, не ходить в поликлинику. Кроме того, стоит максимально исключить посещение общественных мест.

# Коронавирус # общество # Инна Карабан # Фотофакт

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