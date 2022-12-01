Посмотреть можно до 9 декабря. Почему стоит посетить выставку «ДЕКАРТ-22»?

Новости Беларуси. На днях в Республиканской художественной галерее «Дворец искусств» состоялось открытие республиканского выставочного проекта Белорусского союза художников «ДЕКАРТ-22». Здесь представлены современный текстиль, керамика, стекло, батик и металл, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Это очень традиционное для Союза художников мероприятие, мы каждый год показываем, делаем большой смотр разных видов искусств, раз в три года показываем художников в текстиле, металле, керамике, стекле, ювелирное искусство. Все то, что мы обычно называем декоративно-прикладным искусством. В этом году хотели сделать акцент на том, что декоративно-прикладное искусство немного изменилось, оно потеряло свой прикладной характер. Что такое для нас прикладное? Это все то, что мы можем употреблять, например, на кухне керамику ту же или стекло. А на самом деле декоративное искусство стало уже объектным искусством. Тот, кто придет в залы Дворца искусств, увидит здесь керамику и текстиль именно в виде объектов так же, как и металл, причем любопытных, неоднозначных, ярких объектов, которые говорят о том, что это искусство уже перешагнуло свои утилитарные рамки. Наверное, это триеннале отличается еще тем, что у нас в рамках триеннале проходит очень много разных проектов. Даже на площадках Дворца искусств можно увидеть не просто сборную выставку наших художников, можно увидеть еще и отдельные проекты. Для Белорусского союза художников такое событие уже стало доброй традицией. Раз в три года проводится крупный арт-проект, посвященный современному декоративно-прикладному искусству. Показать себя здесь смогла и творческая молодежь – студенты и начинающие художники из всех регионов Беларуси.

Наталья Шарангович:

Наше триеннале стало фестивалем, у нас есть прекрасные партнеры, это все площадки музеев истории Минска, это Национальная библиотека Беларуси, это художественная галерея университета культуры, где мы покажем отдельные проекты, художников, активно работающих или ушедших из жизни. Мне кажется, что это будет очень интересно. Хотелось бы подчеркнуть, что в рамках этого фестиваля, наверное, каждый зритель может найти что-то необычное и очень интересное, очень эмоциональное и волнующее. Многие художники, которые здесь представлены, уже много лет представляют Беларусь на мировой арене, создают ей имидж. Это все приобретает маленькие или огромные размеры, но и в том, и в том варианте на самом деле это волнует зрителя, становится большим профессиональным искусством.

2022 год – это международный год стекла. Оно представлено отдельным проектом триеннале и показывает разнообразие современного искусства и дизайна, включая как традиционные, так и новаторские работы. К слову, есть на выставке и произведения с симпозиума по художественному стеклу, который прошел в этом году по инициативе Белорусского союза художников на стекольном заводе «Неман».

Ирина Кузнецова, художник, дизайнер:

У нас профессиональных стекольщиков мало – 7 человек. Нам давали 5 дней. За эти 5 дней мы должны были сделать 2-3 работы. То есть каждому 3-4 часа с мастерами. Это значит, что вся наша практика до этого должна быть уже в голове, мы приезжали с формами, готовыми идеями. Мои работы здесь представлены четырьмя работами. Для меня очень близки работы «Вдох-выдох», посвященные белорусским врачам, потом интересные формы регата.

Современный текстиль позволяет художнику выразить себя через новые формы и технологии. Смелые эксперименты, использование нетрадиционных и нехарактерных для классического текстиля материалов и элементов помогают находить неожиданные творческие решения и трансформировать реальность.

Елена Ободова, художник-дизайнер по текстилю:

Моя работа называется «Возрождение», здесь глобальная тема, которая касается практически всех художников, возрождение и зарождение, то есть как происходит творение. Идея в том, что все начинается из условной пустоты, которая содержит в себе все. Пустота — это огромное информационное поле, которое пока не проявилось в физическом мире, человеческий глаз этого не увидит. Поэтому каждый художник прежде чем что-то сделать, вынашивает свою идею, потом соединяет это с материалом, видим результат. Здесь форма, которая спускается сверху, в ней содержатся все цвета радуги, которые в конце концов воплотятся еще в какие-то формы. Изначально нечто такое, что спускается сверху, как идея, которая потом во что-то переродится. В рамках пятой триеннале «Декарт-22» на площадке Дворца искусств можно ознакомиться не только с общей экспозицией, но и с личными мини-проектами авторов, представляющими свои экспериментальные творческие работы в текстиле и керамике.