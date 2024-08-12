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Лучшие результаты по химии – школьники из Молодечно завоевали медали на международных олимпиадах

12 августа 2024 19:07
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Новости Беларуси. Школьники из 10-й молодечненской гимназии завоевали пять медалей на олимпиадах международного и республиканского уровня по учебным предметам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самые лучшие результаты по химии. У гимназистов есть призовые места с олимпиады в Китае, а также три медали на республике. Результат их достижений – тщательная подготовка. Несмотря на каникулы, они продолжают заниматься. На факультативах особое внимание уделяют освоению в том числе вузовской программы.

Лучшие результаты по химии – школьники из Молодечно завоевали медали на международных олимпиадах-1

Оксана Коляда, учитель химии гимназии №10:
Нужно задания делать быстро. То есть нужно быть настолько подготовленным и, во-первых, не растеряться. Когда ты не знаешь конкурентов – это как кот в мешке. Ты не знаешь, что там, кто там приехал, какие подготовленные дети.

С началом нового учебного года в гимназии начнут подготовку к очередным интеллектуальным соревнованиям. Впереди участие в городских, районных, областных этапах олимпиад не только по химии, но и другим предметам.

# Школьники

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