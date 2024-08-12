Лучшие результаты по химии – школьники из Молодечно завоевали медали на международных олимпиадах

Новости Беларуси. Школьники из 10-й молодечненской гимназии завоевали пять медалей на олимпиадах международного и республиканского уровня по учебным предметам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самые лучшие результаты по химии. У гимназистов есть призовые места с олимпиады в Китае, а также три медали на республике. Результат их достижений – тщательная подготовка. Несмотря на каникулы, они продолжают заниматься. На факультативах особое внимание уделяют освоению в том числе вузовской программы.