С начала августа в Вилейском районе зарегистрировано 17 пострадавших от укусов клещей

В Минской области растет число пострадавших от укусов клещей. С начала месяца только в Вилейском районе зарегистрировано 17 таких случаев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Минской области растет число пострадавших от укусов клещей. С начала месяца только в Вилейском районе зарегистрировано 17 таких случаев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В летние дни большое количество людей выбирают для отдыха лесопарковые зоны и дачные участки. К слову, именно они и являются зонами риска. Чтобы защитить себя, необходимо надевать закрытую одежду, головной убор или капюшон. Специалисты рекомендуют также использовать репелленты, каждый час осматривать одежду и открытые участки тела, чтобы вовремя обнаружить и снять клеща.
Светлана Ольтэ, заведующая поликлиникой Вилейской ЦРБ:
Если вы обнаружили на себе клеща, необходимо обратиться в организацию здравоохранения, либо дома достать самостоятельно при помощи пинцета. Обработать место спиртом, либо настойкой йода и далее обратиться в организацию здравоохранения по месту жительства к врачу общей врачебной практики, педиатру, либо к врачу-инфекционисту для назначения профилактического лечения.
К слову, клещи являются переносчиками инфекций. Самые опасные: болезнь Лайма и энцефалит. Защититься от последнего можно с помощью профилактической прививки. Курс иммунизации состоит из двух этапов.