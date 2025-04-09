Преподаватель ушёл с дистанционного занятия и ставил случайные оценки – белорус вспомнил случай из учёбы в Гданьске

Николай Дорошко. Гданьск. 2020 год. Гданьский политехнический университет. Океанотехника и судостроение:

С большего, конечно, рациональный. Бывает место эмоциям, когда уже нельзя обычно сдерживаться. Возьмем первый раз, когда меня прям эмоции задели – это было именно обучение в Польше. То есть это организация дистанционного обучения. Когда ты бегаешь как белка в колесе, а результата ноль.

Не достучаться, не дозвониться – тогда уже прикипело. Была проблема организации лабораторных. И фактически вначале не было практической части, и преподаватели тоже поняли такой прикол, что раз дистанционно, мы можем, как хочешь, приходить. Человек просто включил камеру на практическом занятии, мы презентации должны были рассказывать. Человек просто пришел и ушел с включенной камерой. Там просто комната висела. И потом просто на случайную оценку оценивал.