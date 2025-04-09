Регистрация на ЦТ в Беларуси продлится до 22 апреля

В Беларуси стартовала регистрация на централизованное тестирование. У абитуриентов есть время до 22 апреля, чтобы подать заявку на участие в испытаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарегистрироваться можно двумя способами: онлайн (через сайт Республиканского института контроля знаний), лично или обратившись в один из 40 пунктов регистрации. Один из них открылся в главном корпусе Белорусского государственного университета. Документы принимают в будние дни с 9 утра до 19 вечера, по субботам – до 18 вечера. Для регистрации абитуриенту нужно лично прийти с паспортом, видом на жительство или удостоверением беженца.

Дария Ткачук, учащаяся гимназии № 24 Минска: Для сдачи ЦТ я выбрала физику, также сдаю математику, русский. Выбрала для своей специальности, хочу поступить на кибербезопасность в БГУ. Уже не первый год занималась программированием, и в целом сфера IT мне довольно интересна. Поэтому решила как-то развиваться и выбрала такую специальность.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

Как обычно, первый день самый активный и последние дни. И этот год не исключение. Наверное, это хорошо, что, к счастью, нет никаких аномалий, что тот механизм, который был отработан, успешно сейчас реализуется. И в штатном режиме происходит регистрация на ЦТ.

Проверять знания в 2025 году будут с 26 мая по 5 июня. График проведения ЦТ по учебным предметам размещен на сайте Республиканского института контроля знаний.