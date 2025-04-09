Президент приехал поддержать хоккеистов минского «Динамо». Все подробности встречи

Александр Лукашенко 9 апреля вышел на лед в составе команды «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раскатка на высшем уровне и выход Первого один на один против первого вратаря в истории минского «Динамо», сыгравшего на ноль в плей-офф КХЛ Василия Демченко. Как подчеркнул Президент, который сегодня плечом к плечу с фаворитами сезона, именно от голкипера зависит 80 % матча. Глава государства отдельно оценил недавнюю игру против ЦСКА, которая вышла по-настоящему зрелищной, а также поблагодарил спортсменов за праздник, который те подарили белорусскому народу. 7:0 – счет, который вошел в современную историю белорусского хоккея. СМИ не стеснялись громких слов в оценке события. За «зубров» болела вся страна, даже те, кто далек от спорта.

Историческая победа минского «Динамо» над московским ЦСКА – причина воодушевленного настроения и гордости белорусов. Новость с ледовой арены в Москве пришла к нам аккуратно на следующий день после совещания у Президента, на котором Александр Лукашенко высказал опасения касательно результативности отечественного спорта. Победа над ЦСКА во всех трех матчах для нашего «Динамо» значима вдвойне. Впервые в истории клуб пробился во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Уже 11 апреля в Челябинске стартует четвертьфинальная серия, куда и отправится команда «Динамо». Свободного времени нет. Оставшиеся дни проводят за тренировками, отрабатывают элементы игры и продумывают стратегию. Ведь Президент предупреждал – рано, не расслабляться. Но оно не получится. Лукашенко – хоккеистам минского «Динамо»: очень переживаю за вас! Спасибо, что порадовали белорусов. Подробнее.

Кто в Беларуси главный поклонник хоккея – вопрос открытый. За игроков минского «Динамо» Александр Лукашенко переживает как за команду в целом. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На стадион пока боюсь ходить. Для меня это тяжелый случай. Очень переживаю за вас. Поэтому спасибо, что порадовали белорусов. И, во-вторых, впервые в жизни благодарю вас за хорошую игру. Так и за судьбу отдельных игроков. – Переживаем за Сэма Энаса. Он женатый?

– Женатый, да.

– Жаль. А я тебе нашел такую жену! Ты подумай. Дима, поговори с ним. Он нам же нужен в команде, пусть бы уже тут заземлился. Заточенные лезвия коньков, исцарапанный от интенсивной раскатки лед, рокот от шайб по бортам арены – стандартная среда для минского «Динамо». А вот рекомендации и подарки от Президента по завершению тренировки для команды в новинку.

Александр Лукашенко:

Султан Омана подарил мне этот мед, какой энергетический, не знаю зачем. Я его только попробовал. Он в бутылках, но его чуть-чуть надо подогреть, чтобы вытекал. Каждое утро не меньше столовой ложки. Борикову [Егор Бориков, хоккеист минского «Динамо» – прим. ред.] можно больше. Это допинг. После тренировки грамм 100. И это хлеб. Какой свежий, только привезли.

С хлебом, к слову, интересно получилось. Спортсменов угостили лучшим по итогам конкурса. Вот и получается, что здоровая конкуренция, она и у хоккеистов, и у пекарей к месту. Александр Лукашенко:

Когда-то мы из-за границы завозили хороший хлеб. Такое, знаешь, тесто. Я говорю, что мы хлеб не можем. И объявил конкурс. Победил «Домочай» могилевский, это их хлеб. А витебчане говорят: да вы что, мы лучше умеем. И они сделали, но черный хлеб.

Подарок главе государства преподнесли и хоккеисты. Судьбу командного джерси определит предстоящий матч. – Во Дворец Независимости. А если «Трактор» пройдут, то я лично повешу во Дворце Независимости.

– Еще раз спасибо вам.

– Спасибо, ребята. Загадывать наперед – дело неблагородное, особенно в спорте, где все может измениться за секунды до финала. Но белорусы за своих болеют, горячо болеет и Президент. Отсюда мудрый совет.