Почему становятся наркоманами и алкоголиками? Причина в генах или в привычках – разбираемся с врачом

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Вы работаете с определенным контингентом людей, которые в силу своих генов или в силу своих привычек выбрали не очень правильный путь. Вы нарколог. Когда видите таких людей, в чем причина: гены, сознания или у каждого своя история?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Яна Дедуль, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Люди не умирают, а убивают себя самостоятельно. У нас есть неконтролируемые факторы. Это такие, как наследственность, пол, возраст. И соответственно, контролируемые. Когда мы сталкиваемся с людьми, у которых есть синдром зависимости от алкоголя, мы говорим о том, что, да, наследственность у них иногда психопатологически отягощена.

Вторая группа говорит о том, что люди не справились с тяжелыми жизненными ситуациями. То есть у людей повышенный уровень тревоги, который очень легко глушить через алкоголь, то есть свою нервную систему анестезировать. Ты получаешь определенное расслабление, получаешь определенную эйфорию, в твоей жизни все хорошо, и через алкоголь люди так спасаются.

Мой совет для себя в первую очередь и для присутствующих – это умение справляться со стрессом. Как можно более правильно свой уровень тревоги подавить? Иметь распорядок дня.