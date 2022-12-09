Детские детективы, которые понравятся и взрослым. Какие книги лучше прочитать для семейного вечера?

Ирина Токарева, детский писатель, член Союза писателей Республики Беларусь: Хочу представить вам серию «Детский детектив». В нее входит 5 отдельных книг, которые можно читать отдельно, необязательно по порядку. Чем интересна эта книжка? Дети ее просто обожают. Во-первых, это детектив, который начинаешь читать, и всегда хочется дочитать до конца. Во-вторых, здесь узнаваемые герои. У меня сыщик Хомс и доктор Сладсон. И живут они не в Лондоне, а в Слондоне, и живут там маленькие мультяшные человечки: госпожа Диадема, владелица ювелирной мастерской, мистер и миссис Чайник, владельцы кондитерской, инспектор Хоботс, который обращается сыщикам за помощью.

В этих детективах ребята должны будут сами вместе с сыщиками расследовать преступления. Каким образом мы этого добьемся с вами? А очень просто. В тексте попадаются вопросы, на которые нужно ответить читателям. Когда он будет на них отвечать, то тем самым будет вместе с сыщиками расследовать это клубочек преступлений. Вопросы самые разные: что общего между этими преступлениями, что заметил сыщик, какой был мотив у преступника, почему его сразу не арестовали? Ребенок начинает размышлять, развивается логическое мышление. Для себя я их называю логическим детективом. В каждой книге по 5 отдельных рассказов, иллюстрации здесь выполнены в мультяшном стиле. Каждое преступление настоящее. Здесь такие сюжеты, которые действительно заставляют подумать, они все абсолютно разные, сложно сразу понять, кто виноват, поэтому читать это очень забавно. Также здесь очень много смешных моментов, много юмора в этой книге, много веселья. Эту книгу очень любят дети, просят продолжения, но пока мы остановились на 5 книгах, одна из которых немножко отличается от других. Это рассказ, как сыщик Хомс и доктор Сладсон попали в XXI век. И тут у нас уже преступления совсем другие. Это уже кража компьютерной программы, угон автомобилей, даже телефоны у сыщиков называются «Слансунг» и «Сландфон». Это очень забавная и веселая история, в которой вы разгадываете преступления, веселитесь.