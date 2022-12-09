Госпогранкомитет: «С начала недели обстановка на границе со странами Евросоюза ухудшилась»

С начала недели, по данным ведомства, количество грузовиков, ожидающих выезда, выросло примерно на 10 %. В общей сложности перед пунктами пропуска со странами ЕС скопилось более 5 000 фур. В минувшие сутки контрольные службы сопредельных европейских государств продолжали намеренно затягивать процедуры оформления грузового транспорта.

Валентин Бусько, представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Меньше всего грузовиков оформлено через польский автодорожный пункт пропуска «Бобровники» – всего 15 %. Через пункт пропуска «Каменный лог», который является на текущий момент наиболее загруженным, в Литву проследовало только 30 % фур от нормы. В целом с начала недели обстановка на границе со странами Евросоюза ухудшилась. Количество автотранспорта в очередях увеличилось почти на 10 %