Госпогранкомитет: «С начала недели обстановка на границе со странами Евросоюза ухудшилась»

Новости Беларуси. Госпогранкомитет отмечает ухудшение дорожной обстановки на границе со странами Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобильные очереди увеличиваются.
Новости Беларуси. Госпогранкомитет отмечает ухудшение дорожной обстановки на границе со странами Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобильные очереди увеличиваются.
С начала недели, по данным ведомства, количество грузовиков, ожидающих выезда, выросло примерно на 10 %. В общей сложности перед пунктами пропуска со странами ЕС скопилось более 5 000 фур. В минувшие сутки контрольные службы сопредельных европейских государств продолжали намеренно затягивать процедуры оформления грузового транспорта.
Валентин Бусько, представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Меньше всего грузовиков оформлено через польский автодорожный пункт пропуска «Бобровники» – всего 15 %. Через пункт пропуска «Каменный лог», который является на текущий момент наиболее загруженным, в Литву проследовало только 30 % фур от нормы. В целом с начала недели обстановка на границе со странами Евросоюза ухудшилась. Количество автотранспорта в очередях увеличилось почти на 10 %
Накануне выходных грузопоток традиционно возрастает, поэтому ситуация в последующие дни станет еще более напряженной.
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