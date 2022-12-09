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Госпогранкомитет: «С начала недели обстановка на границе со странами Евросоюза ухудшилась»

09 декабря 2022 11:05
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет отмечает ухудшение дорожной обстановки на границе со странами Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобильные очереди увеличиваются.  

Госпогранкомитет: «С начала недели обстановка на границе со странами Евросоюза ухудшилась»-1

С начала недели, по данным ведомства, количество грузовиков, ожидающих выезда, выросло примерно на 10 %. В общей сложности перед пунктами пропуска со странами ЕС скопилось более 5 000 фур. В минувшие сутки контрольные службы сопредельных европейских государств продолжали намеренно затягивать процедуры оформления грузового транспорта.  

Госпогранкомитет: «С начала недели обстановка на границе со странами Евросоюза ухудшилась»-4

Валентин Бусько, представитель Госпогранкомитета Беларуси:  
Меньше всего грузовиков оформлено через польский автодорожный пункт пропуска «Бобровники» – всего 15 %. Через пункт пропуска «Каменный лог», который является на текущий момент наиболее загруженным, в Литву проследовало только 30 % фур от нормы. В целом с начала недели обстановка на границе со странами Евросоюза ухудшилась. Количество автотранспорта в очередях увеличилось почти на 10 %  

Госпогранкомитет: «С начала недели обстановка на границе со странами Евросоюза ухудшилась»-7

Накануне выходных грузопоток традиционно возрастает, поэтому ситуация в последующие дни станет еще более напряженной.  

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Валентин Бусько # Фотофакт

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