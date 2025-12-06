МТЗ планирует поставить в Африку около 6 тыс. единиц техники
«Далеко, но близко» – эта лишь на первый взгляд парадоксальная фраза как нельзя лучше отражает белорусскую стратегию на внешнем контуре: несмотря на расстояния (порой в тысячи километров), искать и находить геополитических единомышленников – государства, с которыми мы одинаково или по схожим принципам смотрим на мир, а взаимные экономические интересы готовы поставить на прагматичные рельсы с расчетом на скорые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И возведение таких «геополитических мостов» – цель масштабной командировки Александра Лукашенко по странам дальней дуги, которая продолжается и сегодня. Кыргызстан, Мьянма, Оман – по всему контуру огромной Азии, а еще Алжир на севере жаркого континента. И первый в истории отношений официальный визит в это крупнейшее государство, безусловно, стал продолжением стратегии Минска по расширению белорусского присутствия в Африке.
Африке, где находится больше половины из 20 самых быстрорастущих экономик мира, а темпы роста ВВП превышают среднемировые. В том числе поэтому жаркий континент называют «рынком будущего», и Беларусь здесь прочно закрепилась. Причем в Минске африканские партнеры видят надежного и предсказуемого партнера.
В последние 5 лет диверсификация экспорта стала актуальной задачей для многих стран. Ведь западный мир реагировал на внутренние дела суверенных государств традиционно – пакетами санкций. Россия, Беларусь, Иран и Сирия, Венесуэла, Китай, Мьянма, даже Турция в 2019-м оказалась под давлением США.
Об устойчивой экономике в таких условиях говорить не приходилось, и случился разворот на Восток. Во-первых, здесь ценят партнерские связи. Во-вторых, Глобальный Юг становится по-настоящему независимым и развивается ускоренными темпами. Будущее здесь, на Аравийском полуострове, в Азии и Африке.
Беларусь и Алжир должны составить работоспособный план отношений и действий – Лукашенко. Подробности.
Маршрут большой зарубежной командировки Президента, которая стартовала в конце ноября, отражает географию внешнеэкономических интересов в Беларуси. И если Азия для нас во многом новый регион, страны Африки – партнеры советской эпохи, связи с которыми сегодня возобновляем и наращиваем.
Александр Аксенчик, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья ОАО «МТЗ»:
Многие страны, особенно африканского региона, получали нашу технику еще со времен Советского Союза. Она себя прекрасно зарекомендовала как простая в применении, надежная, ремонтопригодная. И поэтому население этих стран уже давно видит, что есть тракторы, которые работают по 30-40 лет, и они до сих пор хорошо работают.
Это создает нам дополнительные конкурентные преимущества. Минский тракторный завод активно ведет работу по поставкам техники на рынок Африки. За 2025 год было поставлено порядка 2000 единиц. На 2026 год планируется поставки около 6000 единиц.
Реализация таких объемов осуществляется через Нигер и Зимбабве, но многие страны континента пока в недосягаемости из-за сложной логистики. Алжир на севере Африки может стать хабом для дальнейшего продвижения продукции. Именно здесь в перспективе должно появиться совместное сборочное производство.