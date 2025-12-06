МТЗ планирует поставить в Африку около 6 тыс. единиц техники

«Далеко, но близко» – эта лишь на первый взгляд парадоксальная фраза как нельзя лучше отражает белорусскую стратегию на внешнем контуре: несмотря на расстояния (порой в тысячи километров), искать и находить геополитических единомышленников – государства, с которыми мы одинаково или по схожим принципам смотрим на мир, а взаимные экономические интересы готовы поставить на прагматичные рельсы с расчетом на скорые дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И возведение таких «геополитических мостов» – цель масштабной командировки Александра Лукашенко по странам дальней дуги, которая продолжается и сегодня. Кыргызстан, Мьянма, Оман – по всему контуру огромной Азии, а еще Алжир на севере жаркого континента. И первый в истории отношений официальный визит в это крупнейшее государство, безусловно, стал продолжением стратегии Минска по расширению белорусского присутствия в Африке. Африке, где находится больше половины из 20 самых быстрорастущих экономик мира, а темпы роста ВВП превышают среднемировые. В том числе поэтому жаркий континент называют «рынком будущего», и Беларусь здесь прочно закрепилась. Причем в Минске африканские партнеры видят надежного и предсказуемого партнера.

В последние 5 лет диверсификация экспорта стала актуальной задачей для многих стран. Ведь западный мир реагировал на внутренние дела суверенных государств традиционно – пакетами санкций. Россия, Беларусь, Иран и Сирия, Венесуэла, Китай, Мьянма, даже Турция в 2019-м оказалась под давлением США. Об устойчивой экономике в таких условиях говорить не приходилось, и случился разворот на Восток. Во-первых, здесь ценят партнерские связи. Во-вторых, Глобальный Юг становится по-настоящему независимым и развивается ускоренными темпами. Будущее здесь, на Аравийском полуострове, в Азии и Африке. Беларусь и Алжир должны составить работоспособный план отношений и действий – Лукашенко. Подробности.

Маршрут большой зарубежной командировки Президента, которая стартовала в конце ноября, отражает географию внешнеэкономических интересов в Беларуси. И если Азия для нас во многом новый регион, страны Африки – партнеры советской эпохи, связи с которыми сегодня возобновляем и наращиваем.