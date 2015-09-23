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Премию «Дебют» вручат 23 сентября в рамках IV форума молодых журналистов Беларуси

23 сентября 2015 08:09
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Новости Беларуси. Юных акул пера 23 сентября поздравят с «Дебютом». Премию получат победители в шести номинациях. Торжественная церемония награждения пройдет в рамках форума молодых журналистов, который продолжает работу в Минске. Второй день медиаконференции обещает быть насыщенным. Начинающие работники СМИ встретятся с мэтрами белорусской журналистики, которые расскажут, как сделать экономику понятной и интересной, а также как быть объективным в политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Матусевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:
Молодые журналисты белорусские они действительно стремятся к совершенствованию профессии. Они стремятся к тому, чтобы стать лучше, стать интереснее. И, наверное, самое главное то, что они сопричастны судьбе своей Родины, сопричастны судьбе нашей Беларуси. То, что они видят себя в нашей будущей, красивой, сильной и независимой стране. 

# общество # Журналистика # Владимир Матусевич

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