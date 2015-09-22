В Минске чествовали волонтеров, которые принимали участие в восстановлении белорусских святынь

Новости Беларуси. В столице чествовали волонтеров, которые принимали участие в восстановлении белорусских святынь. Благодаря активистам БРСМ кардинально преобразились 10 храмов и монастырей. Среди них – Минский Александро-Невский храм, Свято-Елизаветинский монастырь, а также Храм Воскресения Христова.

60 молодых минчан 22 сентября получили награду за благотворительность и не упустили возможности поговорить о христианских ценностях с высоким духовенством.

Масштабы проведенной работы только красочными фотоснимками не описать. В июле молодой реставратор Екатерина отправилась в храм святителя Николая Чудотворца, что в Гомельской области, чтобы на практике применить теоретические знания. Целый месяц студентка трудилась над лепниной для иконостаса и писала иконы.

Екатерина Иванисеня, студентка УО «Белорусская государственная академия искусств»:

Мне больше интересно не создавать что-то новое, а заниматься восстановлением, сохранением произведений искусства.

А начинающий столичный программист Александр тоже себя проявил. Правда, не в сфере IT. Полный энтузиазма активист БРСМ летом отправился в Свято-Благовещенский мужской монастырь. Здесь целую неделю волонтер занимался благоустройством прилегающей к белорусской святыни территории.

Александр Пасечный, студент УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»:

Когда мы приехали с ребятами, пошли в БРСМ и спросили, можно ли еще поучаствовать в этом. Нам ответили, что только в следующем году.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Здесь самое главное, что ребята участвовали в акции не из-за наград, потому что у них появилась возможность прикоснуться, причем достаточно неформально, к тысячелетней христианской культуре.

Неравнодушная молодежь уже вернулась в столицу. И чтобы поделиться впечатлениями со сверстниками, волонтерский отряд в полном составе – в храме-памятнике Всех Святых и в память безвинно убиенных во Отечестве нашем. В честь приезда для активистов организовали масштабную экскурсию от крипты и до купола.

Сразу после душевной встречи ребята получили награду за свои старания и помощь в восстановлении 10 белорусских святынь. Каждому участнику республиканской благотворительной акции вручили благодарности. Активность молодежи лично отметил и протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:

Тому, что происходит сегодня, нужно радоваться и всячески поддерживать такие начинания, потому что наши святыни – это наша история. Забвение истории всегда опасно.

Кроме того, молодежная организация и Всехсвятский приход Минска планируют еще укрепить сотрудничество. 22 сентября подписали специальный договор.

И с новой энергией уже строят планы на будущее. Главное, чтобы подрастающее поколение со всей силой сохранило ценности, ведь больших дел без малых в истории не бывает.