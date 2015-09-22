IV форум молодых журналистов Беларуси стартовал в Минске

Новости Беларуси. Объективность, доступность, креативность – таковы главные принципы в подаче материалов, которые для себя сформулировали молодые журналисты на форуме, который 22 сентября прошел в Минске. Обменяться мнениями, обсудить актуальные темы и задать вопросы в столицу приехали около 150 представителей печатных изданий, радио и телевидения.

Наряду с телеканалами республиканского значения информационное пространство Беларуси сегодня формируют более семи сотен газет, восемь сотен журналов и десятки радиостанций. Часть одной большой семьи журналистов 22 сентября приехала в Минск на форум молодых и талантливых.

Пару минут перед началом – возможность, чтобы познакомиться с достижениями Синеокой, пробежаться по заголовкам своих конкурентов и найти среди материалов свою статью. Речь не о плагиате.

Работа Светлана признана одной из лучших в конкурсе, который стартовал в преддверии IV форума молодых журналистов.

Светлана Исаенок, корреспондент газеты « СБ – Беларусь сегодня»:

Именно когда через твой текст будет проходить то, что ты чувствуешь сердцем, безусловно, обрамляя все это объективностью, тогда твои тексты будут читаемые, они будут понятны и объективны.

Обменяться мнениями, обсудить актуальные темы и задать интересующие вопросы в Минск приехали около 150 представителей печатных изданий, радио и телевидения. Юные акулы пера – в большинстве своем журналисты региональных СМИ.

Главными темами уже традиционной встречи в 2015 году стали объективность и пропаганда в политике и экономика как нескучная для зрителя и читателя тема.

Дмитрий Боярчук, корреспондент первого городского телеканала Гомеля:

Журналист не должен быть ленивым. Чем глубже журналист вникнет в суть вопроса, в суть проблемы, тем меньше будет возможности для необъективности.

Узнать больше участники форума, безусловно, смогут на встречах с мэтрами белорусской журналистики. 22 сентября на вопросы телевизионщиков и работников радио и газет отвечала министр информации Лилия Ананич и представители столичной мэрии.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Сегодня тема политической журналистики и пропаганды – это не только удел политологов. Это и видение молодых журналистов.

О том, что доверие к национальным СМИ сегодня растет, говорят и социологические исследования. А о серьезности и намерениях молодых журналистов можно судить по их работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героиня материала Светланы – ровесница суверенной Беларуси. Каждые несколько лет взросления маленькой девочки – новый виток в развитии нашей страны. И в свой 25-й День рождения уже взрослая и самостоятельная девушка загадывает желание, чтобы следующие 25 лет для нее были такими же счастливыми.