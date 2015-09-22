Новости Беларуси. В Бресте представили презентационный ролик историко-культурного проекта. Он стартовал в рамках подготовки к тысячелетию древнего города.

Музей истории фортификации под открытым небом, 4 новых маршрута, 2 музейных комплекса, более 10 выставок, цифровая реконструкция средневекового Бреста. Это лишь первая очередь амбициозной концепции по развитию и реконструкции Брестской Крепости.

Главная задача столь масштабных изменений – создание международного историко-культурного туристического центра, способного привлечь до 2 миллионов посетителей в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Деревянко, заместитель директора по проектам Фонда развития Брестской крепости:

Концепция разрабатывалась целым рядом специалистов как международных, так и при участии белорусских и российских экспертов. Руководителем концепции являлся Дитор Богнер – известный музейный проектировщик из Вены (Австрия). Конечно, без включения государства и участия частных инвестиций данный проект реализовать невозможно. И мы рассматриваем реализацию данного проекта в рамках государственного и частного партнерства.