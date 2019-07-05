Премия за добытого дикого кабана увеличена до 5 базовых величин

Новости Беларуси. Белорусские охотники получили новый стимул. Значительно – с двух до пяти базовых величин (BR127,5) – увеличен гонорар за истребленного дикого кабана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть если раньше за трофей охотнику платили 56 рублей, то теперь он получит 127,5 р. При этом разрешения на добычу и охотничьи путевки выдаются бесплатно. Предполагается, что такие меры помогут держать под контролем популяцию диких животных, которые являются переносчиками африканской чумы свиней и других опасных болезней.