Премьера! «Танцуй, Беларусь» – Лиза Вертинская и Иван Зданюк рассказали о съемках клипа

В нашей студии состоялась долгожданная премьера клипа «Танцуй, Беларусь». Все подробности только у нас. А расскажут их наши гости.

Александр Меженный, ведущий:

Кто в вашей паре главный? Иван, который, я так понимаю, курирует процессы и помогает творчеству, или все-таки Лиза?

Лиза Вертинская, певица, музыкальный блогер:

Это вопрос, можно сказать, нам двоим. Мы вдвоем – артисты, блогеры, вот, мы одинаково. Иногда может он все решать, иногда может я. Я думаю, что он главнее.

Иван Здонюк, певец, продюсер:

Это наш такой тандем, который уже более трех лет идет нога в ногу. И очень приятно работать с Лизой. И, конечно же, я ее курирую, продюсирую. Делаю все возможное, чтобы Лиза стала артистом номер один в детской категории у нас в стране и за рубежом.

Буквально сегодня утром мы смотрели, что на клипе «Пати у бати на хате» уже более двух миллионов просмотров. Поэтому это очень приятные новости. Если мы говорим про прослушивания на цифровых площадках, то там я даже боюсь представить, какие суммы могут быть.

Александр Меженный:

Как такой груз ответственности, хайпа нести маленькой девочке, которой всего лишь восемь лет? Насколько это легко? Как в школе с популярностью?