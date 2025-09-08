Премьера! «Танцуй, Беларусь» – Лиза Вертинская и Иван Зданюк рассказали о съемках клипа
В нашей студии состоялась долгожданная премьера клипа «Танцуй, Беларусь». Все подробности только у нас. А расскажут их наши гости.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Лиза Вертинская, певица, музыкальный блогер и Иван Здонюк, певец и продюсер.
Александр Меженный, ведущий:
Кто в вашей паре главный? Иван, который, я так понимаю, курирует процессы и помогает творчеству, или все-таки Лиза?
Лиза Вертинская, певица, музыкальный блогер:
Это вопрос, можно сказать, нам двоим. Мы вдвоем – артисты, блогеры, вот, мы одинаково. Иногда может он все решать, иногда может я. Я думаю, что он главнее.
Иван Здонюк, певец, продюсер:
Это наш такой тандем, который уже более трех лет идет нога в ногу. И очень приятно работать с Лизой. И, конечно же, я ее курирую, продюсирую. Делаю все возможное, чтобы Лиза стала артистом номер один в детской категории у нас в стране и за рубежом.
Буквально сегодня утром мы смотрели, что на клипе «Пати у бати на хате» уже более двух миллионов просмотров. Поэтому это очень приятные новости. Если мы говорим про прослушивания на цифровых площадках, то там я даже боюсь представить, какие суммы могут быть.
Александр Меженный:
Как такой груз ответственности, хайпа нести маленькой девочке, которой всего лишь восемь лет? Насколько это легко? Как в школе с популярностью?
Лиза Вертинская:
В школе ко мне многие подходят, например, на переменах, говорят: «Можно сфоткаться?» Я же, конечно, не могу отказать, фоткаюсь. И были такие случаи, когда я на уроке, заходят некоторые ученики, старшеклассники, и говорят: «Можно сфоткаться?»
Александр Стасевич, ведущий:
Но большая известность – это, как известно, большая ответственность. Тут многие подходят и говорят, давай сфоткаемся, а многие критикуют
Иван Здонюк:
Абсолютно верно, мне кажется, любого артиста, любого публичного человека будут хвалить и в то же время критиковать, потому что мы сами выбрали эту нелегкую профессию, мы должны понимать, что наше творчество всегда будет субъективным. Кому-то оно нравится, кому-то оно не нравится.
Александр Стасевич:
И чего мы ждем от нового клипа? Каких отзывов?
Иван Здонюк:
Конечно же, хотелось бы, чтобы мы получили приятные, теплые отзывы после просмотра клипа «Танцуй, Беларусь!», потому что работа была проделана огромная, работала команда профессионалов, музыкальная медиакомпания, которая под ключ сделала весь клип – от креативной идеи до всех людей, которые работали на площадке.
Получилось очень задорно, весело, мы все уместили в один день, нам повезло с погодой. Сами знаете, что лето в этом году было нестабильное. Дожди преследовали нас постоянно, и, конечно же, мы молились на погоду, чтобы было тепло, чтобы было солнечно. Как вы увидите в клипе, все так и получилось, у нас была жара неимоверная!
Подробнее в видео.