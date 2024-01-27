Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!

В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цикл документальных фильмов «Партизанская сторона» расскажет о народных мстителях. 125-летию Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа посвящается первая серия.

Искры любви к Родине и огонь возмездия.

Сделать в условиях неразберихи, хаоса, когда это до тебя еще никто не делал, – это величайший подвиг.

Василий Захарович, разрешите! Зарождение народного сопротивления.

Его немножко на смех подняли.

Первый партизанский бой в истории Великой Отечественной.

Тактика партизанская позволила Василию Захаровичу Коржу устроить засаду и в локальном бою одержать победу. И человек, который за этим стоял.