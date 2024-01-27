Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!
В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цикл документальных фильмов «Партизанская сторона» расскажет о народных мстителях. 125-летию Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа посвящается первая серия.
Искры любви к Родине и огонь возмездия.
Сделать в условиях неразберихи, хаоса, когда это до тебя еще никто не делал, – это величайший подвиг.
Василий Захарович, разрешите!
Зарождение народного сопротивления.
Его немножко на смех подняли.
Первый партизанский бой в истории Великой Отечественной.
Тактика партизанская позволила Василию Захаровичу Коржу устроить засаду и в локальном бою одержать победу.
И человек, который за этим стоял.
Деда называют человеком ружья и хлеба.
К 80-летию освобождения Беларуси и 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Василия Коржа посвящается. Первая серия из документального цикла «Партизанская сторона».
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