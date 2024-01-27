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Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!

27 января 2024 13:25
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В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цикл документальных фильмов «Партизанская сторона» расскажет о народных мстителях. 125-летию Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа посвящается первая серия.

Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!-1

Искры любви к Родине и огонь возмездия.

Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!-4

Сделать в условиях неразберихи, хаоса, когда это до тебя еще никто не делал, – это величайший подвиг.

Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!-7

Василий Захарович, разрешите!

Зарождение народного сопротивления.

Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!-10

Его немножко на смех подняли.

Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!-13

Первый партизанский бой в истории Великой Отечественной.

Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!-16

Тактика партизанская позволила Василию Захаровичу Коржу устроить засаду и в локальном бою одержать победу.

И человек, который за этим стоял.

Премьера на СТВ! Судьбы и подвиги героев в цикле «Партизанская сторона» – не пропустите!-19

Деда называют человеком ружья и хлеба.

К 80-летию освобождения Беларуси и 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Василия Коржа посвящается. Первая серия из документального цикла «Партизанская сторона».

Смотрите премьеру проекта на нашем YouTube-канале!

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Василий Корж

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