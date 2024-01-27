27 января – День памяти жертв Холокоста. Какие мероприятия проходят в Беларуси?
Сегодня во всемирном календаре скорбная дата. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Об истории этого дня и памяти, которая живет до сих пор, поговорим прямо сейчас. У нас в студии Олег Лашицкий, заведующий направлением «история Холокоста» Союза белорусских еврейских общественных организаций и общин.
Юлия Самусенко, ведущая:
День памяти жертв Холокоста учрежден практически недавно, в 2005 году. Почему именно 27 января? Какое-то событие легло в основу?
Олег Лашицкий, заведующий направлением «история Холокоста» Союза белорусских еврейских общественных организаций и общин:
27 января 1945 года был освобожден советской армией лагерь смерти Освенцим, Аушвиц. Именно этот день в 2005 году Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 60/7 был принят как Международный день памяти жертв Холокоста.
Юрий Царев, ведущий:
Праздником это не назовешь, это дата памяти. И, конечно, она во многих белорусских семьях отложилась трагедия Холокоста. Я сталкивался с такими историями еврейского народа и белорусского народа, потому что белорусы, вне зависимости от вероисповедания, в годы войны под страхом смерти, проявляя мужество и героизм, помогали еврейскому народу. И даже сейчас есть звание «Праведник народов мира». И выходцы из 51 страны, если я не ошибаюсь, удостоены этого звания. И даже есть памятник Праведников народов мира. Давайте немножко расскажем и о памятнике, и о тех замечательных белорусах, которых можно причислить к этому числу.
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