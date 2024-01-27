В Минске торжественно наградили победителей и призёров детского конкурса «Калядная зорка»

Признание созидательного таланта под звуки радостных аплодисментов. В Минске торжественно наградили победителей и призеров детского конкурса декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы получить грамоты и благодарности, в столицу приехали ребята со всей Беларуси. С собой они прихватили и работы, которые были представлены на выставке в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Всего их было около полутысячи.

Мы приехали из Бреста. Наша работа – городская ярмарка, она заняла третье место.

Про этот конкурс мне рассказала мама. Она сказала, чтобы я поучаствовала, попытала удачу. Эту «Калядную зорку» я делала несколько дней. Сначала плела из соломы, а потом склеивала.

Татьяна Осмоловская, консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

«Калядная зорка» – один из знаковых, ведущих и массовых конкурсов в дополнительном образовании среди ребят, которые занимаются художественным творчеством. Различные техники, подходы, креатив – все сопутствует созданию творческого шедевра. В этом году приняли участие более 9 тысяч ребят.

Конкурс декоративно-прикладного творчества проводился вот уже в 27-й раз. Ставший традиционным, он продолжает набирать популярность среди детей и подростков.