Премьера клипа «Включите солнце» группы Cosa Nostra! Показываем видео и рассказываем, о чём песня

Радмила Рыбакова, солистка группы Cosa Nostra:

«Включите солнце» – как бы позитивно оно ни звучало, у нас песня немножко о другом. У нас немножко печальный финал клипа. Это собирательный образ нескольких понятий, самых важных – человечность, любовь, добро, разум. Призыв к людям, чтобы они все были немножко добрее и человечнее друг к другу.