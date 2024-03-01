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Премьера клипа «Включите солнце» группы Cosa Nostra! Показываем видео и рассказываем, о чём песня

01 марта 2024 09:28
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В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь состоялась презентация новой песни и клипа группы Cosa Nostra «Включите солнце».

В студии солистка группы Радмила Рыбакова и барабанщик Дмитрий Рыбаков.

Премьера клипа «Включите солнце» группы Cosa Nostra! Показываем видео и рассказываем, о чём песня-1

Радмила Рыбакова, солистка группы Cosa Nostra:
«Включите солнце» – как бы позитивно оно ни звучало, у нас песня немножко о другом. У нас немножко печальный финал клипа. Это собирательный образ нескольких понятий, самых важных – человечность, любовь, добро, разум. Призыв к людям, чтобы они все были немножко добрее и человечнее друг к другу.

Премьера клипа «Включите солнце» группы Cosa Nostra! Показываем видео и рассказываем, о чём песня-4

Дмитрий Рыбаков, лидер группы Cosa Nostra:
Автор слов – Анна Селук, автор музыки – Анна Благова, режиссером клипа выступил молодой и талантливый Дима Сорока. Он собрал под этот клип очень профессиональную команду. Павильон для съемок позволил реализовать практически все задумки режиссера. Мы очень довольны тем, как это все вышло.

Премьера клипа! Смотрите видео.

# Музыка # общество # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Александр Стасевич

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