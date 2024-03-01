Кто чаще болеет ринитом и как его лечить? Врач рассказал

Ринит относят к одному из самых распространенных заболеваний в мире. Воспалительный процесс в слизистой оболочке полости носа, чаще с такой проблемой встречаются дети от 3 до 7 лет. Это связано работой иммунной системы. Взрослые с таким недугом сталкиваются в период сезонных вирусных инфекций или цветения.

Александр Крючков, врач-оториноларинголог медицинского центра «Кравира»:

Ринит может быть как синдром, заболевание, как, например, при остром респираторно-вирусном заболевании. А сам по себе ринит – это отдельное заболевание. Слизистая носа приблизительно равна площади ладони человека. И воспаление этой оболочки называется ринитом. А также у нас есть еще восемь пазух, которые называются придаточные пазухи носа, околоносовые пазухи. Четыре с одной стороны, четыре – с другой. И они тоже во время ринита воспаляются.

Риниты (в зависимости от возбудителя) бывают инфекционно-аллергические, вазомоторные и вазомоторно-гипертрофические. К наиболее характерным симптомам ринита относят обильные слизистые выделения из носа, нарушение дыхания, слезотечение, а также жжение и дискомфорт в полости носа. Александр Крючков:

Слизистые носа первыми принимают на себя удар. Это очень сложный процесс – воспаляются клетки, все межклеточное пространство, нарушается продукция слизи, обменные процессы, изменяется даже pH в полости носа. И это тоже сразу же вызывает большие изменения во всех верхних дыхательных путях.

При отсутствии лечения ринит может значительно ухудшить качество жизни и перейти в хроническую форму. Также игнорирование симптомов может привести к осложнениям, к примеру, гаймориту или отиту. Александр Крючков:

Что делать? Как лечиться? Обеспечить свободное носовое дыхание. Для этого мы применяем сосудосуживающие. Второе – аккуратно эвакуировать слизь. Мы чихаем, берем платочек или салфетку, легонько сморкаемся. Мы должны применять солевые растворы. Чтобы правильно лечить ринит, лучше как можно скорее обратиться к врачу, чтобы он посмотрел, оценил, в какой стадии мы находимся: начало, бурное развитие или уже завершение.