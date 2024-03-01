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Международный форум «Беларусь аграрная» стартовал в Минске

01 марта 2024 08:51
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В Беларуси подводят итоги работы молочной отрасли. В Минске стартовал Международный форум «Беларусь аграрная». В мероприятии принимают участие руководители профильных предприятий и специалисты сферы, в том числе зарубежные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный форум «Беларусь аграрная» стартовал в Минске-1

В программе обсуждение перспектив развития, практического опыта управления фермой, автоматизация и цифровизация производств. Беларусь может гордиться своей молочной отраслью. Она одна из самых эффективных в сельскохозяйственном производстве. География поставок продуктов расширяется с каждым годом. В 2023-м нашу молочку оценили на Кубе и Африканском континенте.

Международный форум «Беларусь аграрная» стартовал в Минске-4

Татьяна Нагаева, генеральный директор организации владельцев и специалистов передовых молочных хозяйств (Россия):
Мы следим за коллегами и видим, что развивается, очень много идет строительства, реконструкций, новейшие технологии, которые здесь применяются, в хозяйствах, нас тоже привлекают.

Международный форум «Беларусь аграрная» стартовал в Минске-7

Наталия Сонич, начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В рамках данного форума очень много будет рассмотрено вопросов. Основные аспекты при строительстве – какие упущения у нас идут в молочно-товарных комплексах. Также будут озвучены новые подходы в воспроизводстве, технологии содержания, кормления, ветеринарии. Форум позволит нашим хозяйствам, специалистам хозяйств еще раз услышать не только от нас, ведущих специалистов Минсельхозпрода, комитетов по сельскому хозяйству, но и от других организаций мировые подходы, которые сейчас работают как в России, так и за рубежом.

Международный форум «Беларусь аграрная» стартовал в Минске-10

В рамках форума состоится финал творческого конкурса «Галерея коров». В жюри все участники мероприятия.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество

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