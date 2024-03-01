Кето-бургер – необычный вариант популярного блюда. Рассказываем, как приготовить

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня приготовим кета-бургер. Для этого нам понадобится говяжий фарш, салат «Айсберг», кинза, хмели-сунели, кориандр, зира, творог, айран, чеснок, лук и соус.

Начнем с фарша для бургера. Нам понадобится говяжий фарш. В него мы добавим целую луковицу, три зубчика чеснока. Все это мелко нарезаем. Наш бургер называется кето за счет того, что в нем будет большое содержание жиров и малое содержание углеводов. Нарезаем меленько чеснок. Чеснок добавляем к фаршу, и нам понадобится много зелени. Будем использовать петрушку, укроп и кинзу. Зелень будем нарезать очень меленько и добавлять к нашему фаршу. Меню кетогенной диеты разработано таким образом, чтобы наш организм перестроился на новые принципы получения энергии. В основном мы получаем энергию из углеводов, которые перерабатываются и поступают в наш организм в виде сахаров, глюкозы. При кето-диете основной источник энергии – это жиры, которые перерабатываются в кетоны.

Добавляем специи. Понадобится хмели-сунели, кориандр, зира, соль, черный молотый перец. Специи можете выбирать на свой вкус, но именно кориандр, зира и хмели-сунели придают ему пикантность и восточные нотки. Перемешиваем фарш. Фарш перемешали и сразу же из него формуем котлеты.

Для соуса нам понадобится творог, четыре ложки айрана, перец, соль и много зелени. Зелень на ваш вкус. Нарезаю петрушку. Пересыпаю к соусу. Также понадобится укроп. Меленько нарезаю укроп. Кстати, в нашем бургере мы будем использовать два соуса, что сделает его более вкусным и интересным. Все хорошенько перемешиваем.

Все ингредиенты готовы, осталось только обжарить котлеты. Очень сильно разогреваем сковородку и наливаем на нее растительное масло. Сильно разогреваем сковородку для того, чтобы запечатать наши котлеты, чтобы они остались максимально сочными. Так как мы готовим котлеты из говяжьего фарша, они имеют степень прожарки. Можно делать их как средне, так и сильно прожаренными. Жарим котлеты для бургера по две минуты с каждой стороны. Котлеты готовы.

Осталось только собрать бургер. И в нашем кето-бургере мы не используем булочки. Это делается для того, чтобы сократить количество углеводов. Нам понадобится вместо булочки «Айсберг». Мы его просто берем и разрываем пополам.

Основа готова, и теперь нам понадобится соус. Порадуйте своих любимых кулинарными шедеврами. В помощь вам майонезный соус «Золотая капля». Без ГМО и искусственных ароматизаторов. В классической линейке грибной, сырный, сливочно-чесночный, бургер и тартар. Сегодня я буду использовать соус «Бургер» – вкусный, оригинальный, с насыщенным вкусом и густой консистенцией. А сочетание паприки и базилика придадут пикантный и нежный вкус и особую сочность вашим бургерам, хот-догам, бутербродам и мясу. На листья салата выкладываем соус. Сверху укладываем котлеты. И добавляем второй соус.