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В латвийском городе Даугавпилс погас Вечный огонь

26 февраля 2026 06:30
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Латвийские власти продолжают борьбу с исторической памятью. В Даугавпилсе погас Вечный огонь – мемориал в городском парке, посвященный советским воинам, освобождавшим город от немецко‑фашистских захватчиков в июле 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В латвийском городе Даугавпилс погас Вечный огонь-2

В мэрии сообщили, что причиной ЧП стали сильные снегопады, повредившие оборудование комплекса, однако никаких мер для устранения неполадки принимать не стали. Из-за этого небольшая проблема со временем обострилась. По настоянию горожан специальные службы все-таки прибыли на место для диагностики, но в этот момент раздался сильный взрыв. В результате пострадал один человек, а чаша мемориала полностью уничтожена. 

# Латвия

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