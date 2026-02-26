Латвийские власти продолжают борьбу с исторической памятью. В Даугавпилсе погас Вечный огонь – мемориал в городском парке, посвященный советским воинам, освобождавшим город от немецко‑фашистских захватчиков в июле 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мэрии сообщили, что причиной ЧП стали сильные снегопады, повредившие оборудование комплекса, однако никаких мер для устранения неполадки принимать не стали. Из-за этого небольшая проблема со временем обострилась. По настоянию горожан специальные службы все-таки прибыли на место для диагностики, но в этот момент раздался сильный взрыв. В результате пострадал один человек, а чаша мемориала полностью уничтожена.