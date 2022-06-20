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Премьер-министры Беларуси, России и Узбекистана посетили «Амкодор»

20 июня 2022 13:56
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Новости Беларуси. Акценты на дальнейшее укрепление сотрудничества. Премьер-министры Беларуси, России и Узбекистана посетили «Амкодор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министры Беларуси, России и Узбекистана посетили «Амкодор»-1

Несмотря на внешнее давление стран Запада, один из флагманов нашей промышленности продолжает наращивать производство и расширять ассортимент. В ход идут инновационные технологии. Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 000 единиц машин. Делегация отметила, что «Амкодор» – один из узнаваемых и успешных брендов. В основе всего производства импортозамещение. 95 % комплектующих – отечественного производства.

В преддверии расширенного заседания ЕАЭС проходит встреча глав правительств Беларуси и России. В центре внимания Романа Головченко и Михаила Мишустина укрепление интеграции в Союзном государстве и, как следствие, в ЕАЭС.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Михаил Мишустин # Абдулла Арипов # Фотофакт

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