Рост белорусской экономики в 2024 году сложился выше среднемировых темпов

Индустриальный экологичный город-спутник, у которого план будущего расписан на 37 лет вперед. Речь о Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его официальным днем рождения считается май 2015-го, когда парк посетили лидеры Беларуси и КНР. И вот спустя почти 10 лет из потенциально перспективного проекта он превратился в высокотехнологичную международную площадку для ведения бизнеса.

Потому неудивительно, что именно «Великий камень» сегодня стал площадкой для детального изучения инвестиционного и экспортного потенциала белорусской экономики. Там побывали депутаты Палаты представителей. Парламентарии посетили отдельные предприятия, ознакомились с беспилотными летательными аппаратами и сверхлегкой пилотируемой авиатехникой, которые производятся для нужд МЧС и сельского хозяйства. Все это дело рук резидентов «Великого камня». А за минувшие 10 лет благодаря удобному географическому расположению и особым условиям работы на территории парка свои предприятия открыли 144 компании из 14 стран мира. В среднем ежегодно к нам приходят около 20 новых резидентов. Территория активно расширяется, строятся и проектируются новые здания. Сегодня их уже 85. Это поистине целый индустриальный город с гостиницами и жилыми домами. Выручка за минувший год выросла на 40 % и достигла 1,5 млрд рублей. Объем инвестиций составил 940 миллионов долларов.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» расположен в Смолевичском районе Минской области. Главная цель проекта – развитие высокотехнологичных экспортно ориентированных производств. В настоящее время в парке зарегистрированы 144 компании из 14 стран.

Сегодня изучить работу этой высокотехнологичной площадки приехали депутаты. На практике посмотреть, как работает законодательство в сфере инвестиций и экспорта. «Великий камень» – успешный проект двух государств. Транспортные преимущества, выгодные условия для резидентов, в том числе реализация законодательных инициатив, позволили создать современные предприятия с экономическим эффектом.

Вот парламентариям демонстрируют летную технику, сделанную на предприятии в индустриальном парке. При помощи беспилотников спасатели мониторят пожарную ситуацию в лесах, аграрии обрабатывают поля.

Еще один пример успешного вложения капитала в создание новых производств и рабочих мест – завод по выпуску автомобильных стекол. Сегодня это крупнейший производитель в СНГ. Производят стекло для наземного транспорта и метро, а еще сельскохозяйственной техники.

Виктория Борисова, заместитель директора по экономике завода по выпуску стекол для пассажирского транспорта:

Индустриальный парк очень выгоден по своему географическому положению. Также налоговые льготы у нас есть. Это 0% налог на прибыль в течение 10 лет с момента объявления прибыли, 0% на НДС и таможенные пошлины по приобретению оборудования.