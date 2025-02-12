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Рост белорусской экономики в 2024 году сложился выше среднемировых темпов

12 февраля 2025 16:47
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Индустриальный экологичный город-спутник, у которого план будущего расписан на 37 лет вперед. Речь о Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его официальным днем рождения считается май 2015-го, когда парк посетили лидеры Беларуси и КНР. И вот спустя почти 10 лет из потенциально перспективного проекта он превратился в высокотехнологичную международную площадку для ведения бизнеса.

Рост белорусской экономики в 2024 году сложился выше среднемировых темпов-2

Потому неудивительно, что именно «Великий камень» сегодня стал площадкой для детального изучения инвестиционного и экспортного потенциала белорусской экономики. Там побывали депутаты Палаты представителей. Парламентарии посетили отдельные предприятия, ознакомились с беспилотными летательными аппаратами и сверхлегкой пилотируемой авиатехникой, которые производятся для нужд МЧС и сельского хозяйства. 

Все это дело рук резидентов «Великого камня». А за минувшие 10 лет благодаря удобному географическому расположению и особым условиям работы на территории парка свои предприятия открыли 144 компании из 14 стран мира. В среднем ежегодно к нам приходят около 20 новых резидентов. Территория активно расширяется, строятся и проектируются новые здания. Сегодня их уже 85. 

Это поистине целый индустриальный город с гостиницами и жилыми домами. Выручка за минувший год выросла на 40 % и достигла 1,5 млрд рублей. Объем инвестиций составил 940 миллионов долларов.

Рост белорусской экономики в 2024 году сложился выше среднемировых темпов-4

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» расположен в Смолевичском районе Минской области. Главная цель проекта – развитие высокотехнологичных экспортно ориентированных производств. В настоящее время в парке зарегистрированы 144 компании из 14 стран.

Рост белорусской экономики в 2024 году сложился выше среднемировых темпов-6

Сегодня изучить работу этой высокотехнологичной площадки приехали депутаты. На практике посмотреть, как работает законодательство в сфере инвестиций и экспорта. «Великий камень» – успешный проект двух государств. Транспортные преимущества, выгодные условия для резидентов, в том числе реализация законодательных инициатив, позволили создать современные предприятия с экономическим эффектом.

Рост белорусской экономики в 2024 году сложился выше среднемировых темпов-8

Вот парламентариям демонстрируют летную технику, сделанную на предприятии в индустриальном парке. При помощи беспилотников спасатели мониторят пожарную ситуацию в лесах, аграрии обрабатывают поля. 

Рост белорусской экономики в 2024 году сложился выше среднемировых темпов-10

Еще один пример успешного вложения капитала в создание новых производств и рабочих мест – завод по выпуску автомобильных стекол. Сегодня это крупнейший производитель в СНГ. Производят стекло для наземного транспорта и метро, а еще сельскохозяйственной техники.

Рост белорусской экономики в 2024 году сложился выше среднемировых темпов-12

Виктория Борисова, заместитель директора по экономике завода по выпуску стекол для пассажирского транспорта:
Индустриальный парк очень выгоден по своему географическому положению. Также налоговые льготы у нас есть. Это 0% налог на прибыль в течение 10 лет с момента объявления прибыли, 0% на НДС и таможенные пошлины по приобретению оборудования.

Рост белорусской экономики в 2024 году сложился выше среднемировых темпов-14

В зале комплекса стартапов индустриального парка разговор о законодательных инициативах продолжили. В Беларуси сформирована привлекательная среда для реализации инвестпроектов. Придать дополнительный импульс реализации высокотехнологичных инициатив должен закон об инвестициях, вступивший в силу полгода назад. Документ предусматривает новые инструменты стимулирования перспективных бизнес-идей. 

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Одна из задач, которая будет стоять перед депутатами, это посмотреть на местах, в регионах, как работает, доводить информацию, конкретно принимать участие в разработке и реализации инвестиционных проектов. 

Тем более что в этом году принята инвестиционная программа, подписан соответствующий указ главой государства, порядка 80 объектов, инфраструктурных, социальных, включены. Большая часть будет реализована в этом году. Это тоже сфера приложения депутатов в формировании в том числе и новых идей в организации парламентского контроля.

Подробнее в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # Бизнес в Беларуси # Игорь Сергеенко # Анастасия Ярощик-Корниенко

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